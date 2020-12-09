Партия Санду вывела на улицы ярых унионистов, гопников и часть людей беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

Игорь Тулянцев: Как Плахотнюк варит кислый борщ политической жизни Молдавии © Facebook, Игорь Тулянцев

«Партия Санду вывела ярых унионистов, гопников, а также вышла с частью людей Плахотнюка. Собственно говоря, этими действиями, которые были у нас на выходных, они фактически легитимизировали [парламентскую] коалицию. Потому что люди, которые выходили и говорили о борьбе с олигархами — они не предлагали альтернативы, и люди, которые выступали на акции протеста, они были еще хуже, чем те, которые сидят в парламенте», — сказал эксперт.

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