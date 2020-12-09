В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе прошли массовые акции. Как сообщается, на улицы вышли не менее 10 тысяч человек с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Того же требует избранный президент Майя Санду.
«Партия Санду вывела ярых унионистов, гопников, а также вышла с частью людей Плахотнюка. Собственно говоря, этими действиями, которые были у нас на выходных, они фактически легитимизировали [парламентскую] коалицию. Потому что люди, которые выходили и говорили о борьбе с олигархами — они не предлагали альтернативы, и люди, которые выступали на акции протеста, они были еще хуже, чем те, которые сидят в парламенте», — сказал эксперт.
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