Именно беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку выгоден бардак, происходящий сейчас в Молдавии, считает глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе прошли массовые акции. Как сообщается, на улицы вышли не менее 10 тысяч человек с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Того же требует избранный президент Майя Санду.

- Игорь, на ваш взгляд, можно ли говорить о расколе в молдавском обществе? И к чему приведет противостояние Санду с парламентом?

— Я думаю, что стоит начать с правящей коалиции, которая была создана в парламенте, состоящей из Партии социалистов, партии «Шор» и части осколков группы Плахотнюка, так назовем ее — это часть демократической партии, которые создавали «Про-Молдова», потом «Pentru Moldova», разного рода платформы парламентские, но от этого суть не меняется, это люди Плахотнюка.

Так вот, дело в том, что, когда Игорь Додон заявлял о борьбе с олигархами, и к этой борьбе подключились три державы (Россия, Европейский союз и США), и все-таки удалось выдавить самого Плахотнюка из Молдовы, никто не ожидал, что Партия социалистов фактически в открытую войдет в коалицию с теми людьми, которых молдавский народ считает виновниками и кражи миллиарда, и всего того бардака, к которому пришла Молдова.

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев

Понимаете, ведь вся суть в том, что эти люди, которые управляли страной, делали это под знаком Европейского союза, европейской интеграции, поддержки коллективного Запада. И когда сегодня Партия социалистов фактически создает с этими партиями коалицию, есть в связи с этим одна большая опасность и проблема — это очень хорошая мишень для Запада. Потому что фактически наличие Партии социалистов в этой коалиции дает Западу основание говорить о том, что она пророссийская.

Благодаря Дмитрию Козаку и России удалось выдавить Плахотнюка. Благодаря Игорю Додону и Партии социалистов у Запада есть основания говорить о том, что это пророссийская олигархическая коалиция. И это очень большая опасность.

И казалось бы, партии Санду и правым нужно лишь объединить общество, вывести людей против этой коалиции, но, как всегда, «молдавская мамалыга» показала себя по-другому. Партия Санду вывела ярых унионистов, гопников, а также вышла с частью людей Плахотнюка. Собственно говоря, этими действиями, которые были у нас на выходных, они фактически легитимизировали эту коалицию. Потому что люди, которые выходили и говорили о борьбе с олигархами — они не предлагали альтернативы, и люди, которые выступали на акции протеста, они были еще хуже, чем те, которые сидят в парламенте. Потому что даже если такой человек, как [Дорин] Киртоакэ, предлагает бороться с олигархами (это бывший мэр Кишенева, ярый унионист, который уничтожил городскую культуру), то понятно, что альтернативы нет.

И, собственно говоря, сегодня в Молдавии получается такой кислый борщ, в котором варятся все эти группировки. С одной стороны те, которые борются с олигархической коалицией, опять же, совместно с людьми Плахотнюка и унионистами, радикальными националистами. А с другой стороны, создана олигархическая коалиция тоже с остатками Плахотнюка.

И у меня складывается впечатление, что именно Плахотнюку выгоден весь этот бардак. Вот он и готовит этот кислый борщ, подсыпая туда перца, добавляя немного газу, и делает все возможное, чтобы разделить это многонациональное общество.

- Традиционно сильно влияет на ситуацию в Молдавии положение дел в Румынии. Там после поражения на парламентских выборах подал в отставку премьер-министр Людовик Орбан. Место премьера прочат людям, так или иначе связанным со структурами Сороса. При этом Санду входила в Совет национального отделения Фонда Сороса, имеет румынское гражданство. Как это, по-вашему, повлияет на отношения Бухареста и Кишенева? Есть ли перспектива объединения?

— Я за объективность и за честность. Конечно, румынское гражданство у президента — это плохо, без сомнения. Никто из здравомыслящих людей не скажет, что он поддерживает эту историю. Но когда об этом говорит Игорь Додон, это, мягко говоря, вызывает смех. Потому что Додон назначил премьер-министром в нашей стране (у которого намного больше полномочий, чем у президента) человека с румынским гражданством. У Кику, молдавского премьера, румынское гражданство. Кику был министром финансов при правительстве Плахотнюка. Каждый четвертый депутат парламента Партии социалистов в кармане имеет румынское гражданство.

Что касается объединения с Румынией: молдавское общество однозначно против. Начиная с 1990-х годов прослойка общества в размере примерно 10% выступала за объединение Румынии и Молдовы. Которые считали, что это исторически территория Румынии.

Сорос отправил в отставку премьера Орбана. Но пока только в Румынии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Если сегодня будет какое-то продолжение этой коалиции, вместе с «Шором» и частью людей Плахотнюка, то именно они радикализируют Сандовский протест, именно они радикализируют эту часть общества, которая выступает за объединение Молдовы с Румынией, и вот тогда ситуация может быть раскачана в очень нехорошую сторону. Я даже не буду предполагать, к чему это все может привести. Может быть, даже это пойдет по пути украинского сценария, но никто не возьмется сейчас предполагать.

- Ранее Санду заявляла, что будет настаивать на выводе из Приднестровья российских миротворцев и военных, охраняющих склады с оружием времен СССР. Как вы считаете, зачем это Санду? И насколько это реалистично?

— Линия государства — это вывод российских войск с территории Приднестровья. Но о выводе миротворцев или о прекращении миротворческой миссии не скажет в Молдавии ни один дурак. Ну разве что вот эти упоротые националисты, которые выходили на последнюю акцию Санду. Если об этом Санду скажет, это будет конец ее политической карьеры.

Насколько я слышал, неоднократно говорил о выводе российских военных, а это и есть линия государства, теперь уже бывший президент Игорь Додон, это постоянно подтверждает премьер-министр Кику.

Если вы хотите услышать мое мнение, то я считаю, что это невероятная глупость. Потому что российские военные охраняют самый большой в Европе склад вооружения, находящийся в селе Колбасна. Вывезти российских военных просто невозможно — это оружие разбредется по всей Европе, и никто не даст вам гарантию, что это закончится чем-то хорошим.

Что касается российских миротворцев, то это самая успешная миротворческая операция как минимум во всей юго-восточной Европе. И говорить сегодня о замене этой миротворческой миссии просто-напросто глупо. Потому что пока она стоит на этой территории, не было ни одного выстрела.

Санду говорила о замене миротворцев, но не говорила о выходе из договора 1992 года. Но это опять же позиция государства — при Додоне власть говорила то же самое.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu

Но Санду не пойдет на вывод миротворцев — это как выстрелить себе в ногу. Будет очень непопулярная мера, которую не поддержит общество.

- Санду принято считать прозападным политиком. А какой, по вашим прогнозам, будет политика нового президента в отношении России?

— Это зависит от чиновников, как российских, так и молдавских, и вообще непонятно, кто у нас будет у власти. Я считаю, что ни Партии социалистов, ни правым сегодня не выгодны досрочные выборы, если бы они их хотели, они бы все уже давно организовали. Больше всего выборы не выгодны Плахотнюку. Поэтому складывается впечатление, что дирижер сегодняшнего политического спектакля — Влад Плахотнюк.

Как отношения будут развиваться, зависит от того, что приготовит Плахотнюк из этого кислого борща. Если смогут какие-то политические силы избавиться от Плахотнюка — тогда будут хорошие отношения. Не смогут — ничего хорошего не будет.