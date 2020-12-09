На Украине есть женщины-политики, но женскую политику еще предстоит создать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: Украина должна вернуться к идеям отцов-основателей своей государственности © Facebook, Руслан Бизяев Юлию Тимошенко, главу Верховной Рады (УССР) Валентину Шевченко и таких ярких личностей, как Елена Бондаренко, покойная Ирина Бережная.

«Можно вспомнить ту же Фарион, она тоже яркая личность, безотносительно коннотации ее политических пристрастий, которые я лично не разделяю, но харизматичность в ней все-таки присутствует», — считает Руслан Бизяев.

Но все это женщины-политики, а женскую политику на Украине еще надо будет формировать, чтобы женщина была не частью определенных схем, а чтобы женщины создавали необходимый баланс в политике.

«И в этом вопросе тоже не надо впадать в крайность, потому что политика — жесткий вид деятельности и далеко не каждая женщина психологически может это выдержать», — добавил Руслан Бизяев.

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