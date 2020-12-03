Возврат Украине государственного и народного суверенитета – это самая актуальная проблема на 2021-й политический год, считает политолог Руслан Бизяев

Об этом Бизяев, эксперт Украинского Института политики, рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Руслан, 1 декабря Украина отметила 29-ю годовщину референдума о независимости. На ваш взгляд, что стало главным достижением страны за эти годы?

— Если мы посмотрим на то, что происходит в мире, независимость — это, наверное, главное в жизни человека и в жизни государства. Оценка степени этой независимости — это отдельный вопрос, требующий отдельного глубокого осмысления.

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Это глобальные стратегические проблемы, которые не решались, которые заговаривались, но они периодически дают о себе знать, как хроническая болезнь.

- Какие, например?

— Во-первых, нужно сбалансировать уровень доверия между властью и обществом. Во-вторых, нужно вернуться к критериям, которые были заложены в декларации о государственном суверенитете, то есть это независимое, внеблоковое государство. Это государство, которое будет понятно как жителям этого государства, так и за его пределами.

Чтобы это была успешная экономически страна, в которой будет идеологический и социальный комфорт. Чтобы люди стремились сюда приехать, а не уехать, чтобы, в конце концов, закончилась война.

- Кто же был, по вашему мнению, основателем современной украинской государственности?

— На этот вопрос ответит история, пока рано ставить точку. Была определенная геополитическая ситуация, кто в этой ситуации был героем, а кто просто плыл по течению… У меня нет объективного ответа на этот вопрос.

С одной стороны, не хочется никого обидеть, а с другой — нашего знания еще недостаточно, чтобы дать ответ на этот вопрос, многие вещи остаются за кадром.

- Попробую сформулировать вопрос по-другому: кто из президентов Украины успешнее других справлялся со своими обязанностями?

— Хороший вопрос… Наверное, Кучма. Кучма первого срока, я бы так сказал.

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- Многие называют Николая Азарова самым успешным премьер-министром Украины. Согласны ли вы с такой оценкой?

— С точки зрения конструкции той эпохи он был одним из самых глубоких профессионалов своего дела и действительно отвечал такому термину, как «премьер-министр».

Если мы возьмем статистику, то наиболее комфортно украинцы в экономическом состоянии чувствовали себя при Азарове и Тимошенко. Это были два кабинета министров, которые более или менее сбалансировали ситуацию. Поэтому Николая Яновича можно назвать самым успешным премьер-министром в истории нашей страны.

- А насколько велика роль женщины в украинской политике? И кто наиболее яркая представительница прекрасного пола в украинском политикуме?

— В Украине нет женской политики, есть женщины-политики. Это не одно и то же. Исходя из этой концепции, можно отметить, безусловно, Юлию Владимировну (Тимошенко), главу Верховной Рады (УССР) Валентину Шевченко.

Можно отметить таких ярких личностей, как Елена Бондаренко, покойная Ирина Бережная. Можно вспомнить ту же Фарион, она тоже яркая личность, безотносительно коннотации ее политических пристрастий, которые я лично не разделяю, но харизматичность в ней все-таки присутствует.

Но все это женщины-политики, а женскую политику в нашей стране еще надо будет формировать. Чтобы женщина была не частью определенных схем, а чтобы женщины создавали необходимый баланс в политике. И в этом вопросе тоже не надо впадать в крайность, потому что политика — жесткий вид деятельности, и далеко не каждая женщина психологически может это выдержать.

- Облик современной Украины создавали не только политики, но и общественные деятели, деятели культуры, спортсмены. Кого из этой плеяды вы могли бы выделить?

— Композиторы Скорик, Быстряков, Елена Филипьева (украинская прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко). Из деятелей науки Патон, из писателей Лина Костенко.

Вы задали правильный вопрос, у нас пока что нет сбалансированного пантеона героев. А без такого понятия, как «пантеон героев», тяжело построить будущее страны: не хватает точек опоры.

- Сейчас в этот пантеон героев пытаются включить участников военной операции в Донбассе. Разве это поспособствует национальному примирению?

— Это очень сложный вопрос, потому что конфликт еще не закончен. Вот когда этот конфликт закончится, тогда в том числе и часть этих людей войдет в этот пантеон. Но это уже будет отдельный процесс. Когда пойдет процесс национального примирения, тогда люди, которые принимали участие в конфликте, тоже займут свое место. Какое, сказать тяжело, потому что конфликт еще не закончился.

- В какой мере среди украинцев популярны руководители соседней России? Например, Борис Ельцин в том числе приложил руку к развалу СССР, в результате чего Украина обрела независимость.

— Да, Россия первой приняла 12 июня декларацию о государственном суверенитете. Вы не поверите, но молодое поколение студентов не знает, кто такой Борис Ельцин. Молодое поколение считает, что они родились при Путине, пошли в университет при Путине, создадут семью при Путине и уйдут на пенсию при Путине. Для молодого поколения Россия ассоциируется не с Ельциным, а с Путиным, а это две разные России — Россия Ельцина и Россия Путина.

- А что по поводу Владимира Путина? Есть ли на Украине объективные оценки его деятельности?

— Что значит объективные оценки? Нужно задать какие-то общие критерии, чтобы судить об объективности или необъективности.

- Например, борьба с олигархической фрондой в стране.

— Да, то, что Путин сделал с олигархами, то, как он закончил войну в Чечне, эти моменты требуют осмысления, потому что путь России к суверенитету по большому счету начался с того, что решили проблему Ходорковского, такого коллективного Запада, который пытался управлять Россией.

Но у нас эти моменты очень плохо знают, потому что у нас очень много путиноведов, но нет ни одного россиеведа. Человека, который дал бы картину России такой, как она есть, а не такой, какую многим бы хотелось видеть.

Михаил Погребинский о роли УПА, о несогласии с Путиным и об ошибках российской пропаганды © РИА Новости, Михаил Воскресенский Лукашенко и Назарбаев.

Очень многие говорят, что огромным авторитетом пользовался Саакашвили, но, на мой взгляд, это не совсем так. И избирательная кампания это показала, что есть медийный образ, а есть образ реальной поддержки.

Думаю, что если бы по тем или иным причинам Путин баллотировался на Украине, он набрал бы больше, чем Саакашвили. Но, если взять современную ситуацию, выиграл бы Лукашенко, причем с большим отрывом от всех. По последним данным, больше 30% поддерживают Лукашенко, так что если бы в это воскресенье проходили выборы, то во второй тур бы вышел.

- Означает ли это, что на Украине переоценили события 2014 года на Майдане, ведь Лукашенко решительно борется с оппозицией в своей стране?

— Борьба Лукашенко с оппозицией — это следствие, а причина то, что Лукашенко умудрился за эти 25 лет создать социальную и комфортную среду в своей стране. Он у нас ассоциируется с таким понятием, как «сильный системный лидер».

Что касается процессов переоценки, то они идут. Но я назвал бы их даже не переоценкой или переосмыслением, а взглядом на историю страны за десять лет, с 2010 по 2020-й. Это десятилетие требует хорошей незаангажированной истории. Тогда в истории этого десятилетия большое внимание будет уделено и событиям на Майдане.

- Мы начали разговор о референдуме, который произошел 29 лет назад. На ваш взгляд, обладает ли Украина полной независимостью сейчас?

— Возврат Украине государственного и народного суверенитета — это ближайшая, самая острая и самая актуальная проблема, которая будет красной нитью проходить через 2021 политический год. Эти предпосылки уже проявляются в том числе в информационном поле.

Люди это осознают, причем люди разных политических убеждений относительно внутриполитической ситуации, но что касается внешней политики, то здесь я начинаю наблюдать консенсус. Поэтому в этом направлении мы будем двигаться, с какой скоростью — это уже второй вопрос.