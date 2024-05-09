https://ukraina.ru/20240509/1054943834.html

Американский политолог: Байден решил "изменить" Харрис с другой

Американский политолог: Байден решил "изменить" Харрис с другой - 09.05.2024 Украина.ру

Американский политолог: Байден решил "изменить" Харрис с другой

Еще совсем недавно американские СМИ прочили, что президент США Джо Байден уступит свое место в новой предвыборной гонке вице-президенту Камале Харрис. Однако ее кандидатура больше не рассматривается, и Байден назовет другое имя

2024-05-09T04:45

2024-05-09T04:45

2024-05-09T04:45

новости

сша

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камала харрис

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политолог

грег вайнер

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер.По его мнению, Байден уступит свое место в президентской гонке экс-первой леди США Мишель Обаме. И у нее есть все шансы победить, потому что помимо популярности мужа, она обладает и другими козырями: нужным цветом кожи и полом.Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в МюнхенеПримерно в то же время, реагируя на критику в адрес Байдена, Харрис заверила уже американских граждан, что при необходимости готова исполнять обязанности главы государства.Она отметила тогда, что любой, кому доводилось видеть ее за работой, уверен в ее способности руководить. Так, Харрис была назначена ответственной за новое управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, также вице-президент задействована в работе по урегулированию палестино-израильского конфликта.В воскресенье, 5 мая, немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. На тот момент Дональду Трампу будет 77 лет, а Байдену - "без пяти минут" 82 года.ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война

https://ukraina.ru/20240503/1054880533.html

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новости, сша, джо байден, камала харрис, мишель обама, украина.ру, политолог, грег вайнер