Пока мало французов: Подберёзкин ответил, почему Париж пропустил мимо ушей угрозы Макрона воевать за ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
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Пока мало французов: Подберёзкин ответил, почему Париж пропустил мимо ушей угрозы Макрона воевать за ВСУ
Пока мало французов: Подберёзкин ответил, почему Париж пропустил мимо ушей угрозы Макрона воевать за ВСУ - 09.05.2024 Украина.ру
Пока мало французов: Подберёзкин ответил, почему Париж пропустил мимо ушей угрозы Макрона воевать за ВСУ
Французской общество пока не беспокоится о вмешательстве своей страны в СВО на стороне Украины. Однако ситуация изменится, как только в Париж начнут массово прилетать похоронки
2024-05-09T04:14
2024-05-09T04:14
новости
франция
эммануэль макрон
угроза
всу
украина.ру
иностранный легион
французы
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Он добавил, что Макрон выступает с такими заявлениями потому, что ему надо с чем-то идти на выборы, но как политик он уже провалился. При этом России, подчеркнул Подберёзкин, не нужно воспринимать его угрозу как катастрофу, ведь у Макрона не так много солдат, и ситуацию на поле боя они не изменят.В воскресенье, 5 мая, издание Asia Times, со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что первая группа французских военных прибыла в Славянск."Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", - сказано в статье, где уточняется, что эти военные были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", резюмировал Брайен.Франция отправила свои войска на Украину - Asia TimesНесколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВ пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомА не так давно жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала "диких гусей" мира не верить ВСУ, так как оказалось, что Киев попросту кинул с зарплатой, которую ее муж заработал в ВСУ."Финансовые обязательства бандеровцы выполняют неохотно": политолог рассказал, почему Киев кидает "диких гусей"По последним данным Следственного комитета РФ, в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Причем большая часть из них - американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).Порядка шести тысяч "иностранных гусей" в ходе СВО уже уничтожено."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ПОДБЕРЕЗКИН об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу
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новости, франция, эммануэль макрон, угроза, всу, украина.ру, иностранный легион, французы
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, угроза, ВСУ, Украина.ру, иностранный легион, французы

Пока мало французов: Подберёзкин ответил, почему Париж пропустил мимо ушей угрозы Макрона воевать за ВСУ

04:14 09.05.2024
 
Макрон
Макрон
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Французской общество пока не беспокоится о вмешательстве своей страны в СВО на стороне Украины. Однако ситуация изменится, как только в Париж начнут массово прилетать похоронки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
"Потери среди "Иностранного легиона" пока не очень беспокоят французское общество, потому что там очень мало этнических французов. В основном это наемники, которые воюют за деньги и французское гражданство. А если число погибших будет идти потоком, а не каплями, это встревожит французскую общественность", - сказал эксперт.
Он добавил, что Макрон выступает с такими заявлениями потому, что ему надо с чем-то идти на выборы, но как политик он уже провалился. При этом России, подчеркнул Подберёзкин, не нужно воспринимать его угрозу как катастрофу, ведь у Макрона не так много солдат, и ситуацию на поле боя они не изменят.
В воскресенье, 5 мая, издание Asia Times, со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена сообщило, что первая группа французских военных прибыла в Славянск.
"Первоначальная группа французских войск насчитывает около 100 человек. Это только первый транш из примерно 1500 солдат французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину", - сказано в статье, где уточняется, что эти военные были набраны из третьего пехотного полка Франции, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона.
Отправка малых групп военнослужащих позволяет Макрону "вести себя как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны", резюмировал Брайен.
Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times
Несколько недель назад Макрон уже обещал отправить на Украину свой "Иностранный легион", и говорил, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага.
"Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.
"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России
В пятницу, 12 апреля, Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.
Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.
Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под Славянском
А не так давно жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала "диких гусей" мира не верить ВСУ, так как оказалось, что Киев попросту кинул с зарплатой, которую ее муж заработал в ВСУ.
"Финансовые обязательства бандеровцы выполняют неохотно": политолог рассказал, почему Киев кидает "диких гусей"
По последним данным Следственного комитета РФ, в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Причем большая часть из них - американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).
Порядка шести тысяч "иностранных гусей" в ходе СВО уже уничтожено.
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04:14Пока мало французов: Подберёзкин ответил, почему Париж пропустил мимо ушей угрозы Макрона воевать за ВСУ
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