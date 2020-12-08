Соединенные Штаты Америки уже обречены, слишком много неустранимых противоречий отягощает существование США, заявил политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

«Америку уже разорвало. Только историческое ускорение сюжета не дает осознать тот факт, что их единой страны уже не существует», — сказал эксперт.

Убийство демократии. Война и мир после выборов в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк

И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале, отметил Выдрин.

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