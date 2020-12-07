Во-первых, отметил писатель, руководство России продолжит работу, нацеленную на консолидацию внутренних ресурсов и импортозамещение, поскольку каких-то значительных изменений политики США при Байдене не предвидится.
«Во-вторых, в отличие от Трампа, которого нарекли "агентом Кремля", с командой Байдена можно добиться хоть каких-то базовых договоренностей. По тем же ракетам средней и малой дальности, по договору об открытом небе, по ядерной сделке с Ираном», — пояснил Лесев.
Таким образом, хотя со стороны руководства США сохранится та же русофобия, но Байден сможет найти точки соприкосновения с Россией и договориться о том, что посчитает выгодным, предположил писатель.
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