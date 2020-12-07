Несмотря на ожидаемое продолжение русофобской политики США при Байдене, России можно рассчитывать на его предсказуемость и договороспособность. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев

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