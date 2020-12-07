Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что знает, от чего зависит переход Украины к плану Б по мирному урегулированию в Донбассе, однако отказался назвать основания. Об этом 7 декабря он заявил в интервью «РБК-Украина»

«Отвечу максимально корректно: я не знаю, когда наступит этот момент», — ответил Кулеба на вопрос о том, когда Украина задействует план Б.

Депутат Госдумы РФ предупредила об угрозе эскалации конфликта в Донбассе © Facebook, Міністерство оборони України Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей плана Б по Донбассу является введение миротворческого контингента. По его словам, Украина уже нашла способ обеспечить этот вариант.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.