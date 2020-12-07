«Отвечу максимально корректно: я не знаю, когда наступит этот момент», — ответил Кулеба на вопрос о том, когда Украина задействует план Б.
Он также отметил, что это зависит от успехов дела, в рамках которого Украина добивается поэтапной реинтеграции территорий. Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей плана Б по Донбассу является введение миротворческого контингента. По его словам, Украина уже нашла способ обеспечить этот вариант.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.