На вопрос, считает ли она себя будущим руководителем страны, Тихановская ответила: «Руководителем на 45 дней, надеюсь».
Оппозиционерка заявила о необходимости начать переговоры с представителями действующей власти.
«И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам», — отметила она.
Однако, подчеркнула экс-кандидат, все зависит от хода переговоров и того, где будет находиться Александр Лукашенко.
«Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь — вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», — добавила Тихановская.
Ранее она заявила о готовности возглавить страну в переходный период. По словам Тихановской, нынешние власти скоро окажутся в такой ситуации, что им будет выгоднее начать переговоры.