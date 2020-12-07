Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 7 декабря назвала срок своего возможного пребывания у власти в переходный период, передает Tut.by

Тихановская хотела бы встретиться с Путиным © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Оппозиционерка заявила о необходимости начать переговоры с представителями действующей власти.

«И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам», — отметила она.

Однако, подчеркнула экс-кандидат, все зависит от хода переговоров и того, где будет находиться Александр Лукашенко.

«Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь — вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», — добавила Тихановская.

Ранее она заявила о готовности возглавить страну в переходный период. По словам Тихановской, нынешние власти скоро окажутся в такой ситуации, что им будет выгоднее начать переговоры.