Модель и блогер Алена Омович, которую часто называют украинской Кардашьян, показала подписчикам свой новый образ, не на шутку испугав даже самых верных фанатов. Соответствующее видео девушка разместила у себя в Instagram 3 декабря

Киевская блогерша пригрозила наслать на полицейских чуму © Алена Лоран/Инстаграм

«А прямо встать нельзя? Обязательно выгибаться, как червь из "Людей в черном"?», «Не волнуйтесь, мы следим за этой формой внеземной цивилизации», «Мне, честно, страшно стало даже. Надеюсь, у Вас все хорошо со здоровьем», «Что ты такое?» — шокированы подписчики.

К слову, впервые за долгое время блогер ответила на комментарий к ее фото. Девушке, сравнившей Омович с насекомым, она написала: «Я прямо стою дебилина» (орфография и пунктуация автора сохранены).