На кадрах модель стоит в фотостудии в полупрозрачном нижнем белье и грубых сапогах на тракторной подошве. Бедренные кости девушки неестественно выпирают, а поза, отметили пользователи сети, напоминает движения насекомого из известного фильма.
«А прямо встать нельзя? Обязательно выгибаться, как червь из "Людей в черном"?», «Не волнуйтесь, мы следим за этой формой внеземной цивилизации», «Мне, честно, страшно стало даже. Надеюсь, у Вас все хорошо со здоровьем», «Что ты такое?» — шокированы подписчики.
К слову, впервые за долгое время блогер ответила на комментарий к ее фото. Девушке, сравнившей Омович с насекомым, она написала: «Я прямо стою дебилина» (орфография и пунктуация автора сохранены).