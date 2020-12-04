В Киеве бездомные оборудовали себе место для проживания прямо на остановке общественного транспорта. Соответствующее фото опубликовали 3 декабря на Facebook-странице «Типичный Киев»

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