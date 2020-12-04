«"Бомж Благоустрій" на Харьковском шоссе, 164. Отжали пол-остановки, утепляются. С вещами», — говорится в посте.
В комментариях местные жители рассказали, что один из бездомных с инвалидностью, который жил на этой остановке, недавно скончался.
«"Бомж Благоустрій" на Харьковском шоссе, 164. Отжали пол-остановки, утепляются. С вещами», — говорится в посте.
В комментариях местные жители рассказали, что один из бездомных с инвалидностью, который жил на этой остановке, недавно скончался.
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