Собиратель в каменных джунглях. Как запорожский бомж пытается не потерять человеческий облик
Собиратель в каменных джунглях. Как запорожский бомж пытается не потерять человеческий облик
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
«"Бомж Благоустрій" на Харьковском шоссе, 164. Отжали пол-остановки, утепляются. С вещами», — говорится в посте.

В комментариях местные жители рассказали, что один из бездомных с инвалидностью, который жил на этой остановке, недавно скончался.

 