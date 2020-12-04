У Украины есть все, кроме национальной элиты, которая бы думала не о личном обогащении, а о государстве. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Выплачивать «до последнего украинца»: почему Киев не просит реструктурировать долги © Facebook, Офіс Президента України

По словам Золотарева, единственное, чего не достает Украине, — это ответственной национальной элиты.

«Основная проблема заключается в том, что суть действий украинской политической элиты, которая меняла флаги от многовекторности к Таможенному союзу до евроинтеграции, оставалась неизменной — она всегда рассматривала государство как источник личного обогащения», — подчеркнул он.

Поэтому, по словам эксперта, неудивительно, что, помимо Таджикистана, Украина стала единственной из республик бывшего СССР, не достигшей уровня ВВП, который у нее был в 1991 году, хотя у нее есть все ресурсы и выгодное географическое положение.

«Вопрос в том, что к этим ресурсам должна быть голова, а головы нет», — сказал политолог.

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