Ранее в своем обращении по случаю 29-й годовщины референдума о независимости Украины президент Владимир Зеленский заявил, что у страны есть все, чтобы создать мощное и конкурентоспособное государство.
По словам Золотарева, единственное, чего не достает Украине, — это ответственной национальной элиты.
«Основная проблема заключается в том, что суть действий украинской политической элиты, которая меняла флаги от многовекторности к Таможенному союзу до евроинтеграции, оставалась неизменной — она всегда рассматривала государство как источник личного обогащения», — подчеркнул он.
Поэтому, по словам эксперта, неудивительно, что, помимо Таджикистана, Украина стала единственной из республик бывшего СССР, не достигшей уровня ВВП, который у нее был в 1991 году, хотя у нее есть все ресурсы и выгодное географическое положение.
«Вопрос в том, что к этим ресурсам должна быть голова, а головы нет», — сказал политолог.
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