У Украины есть всё необходимое для построения успешного государства, кроме национальной элиты, которая бы думала не о личном обогащении, а о государстве, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

- Андрей Владимирович, президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть все необходимое, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной. Действительно ли у Украины есть все, или что-то она уже утратила, и это нужно восстанавливать?

— У Украины есть всё, кроме национальной элиты, которая бы думала не о личном обогащении, а о государстве. И основная проблема заключается в том, что суть действий украинской политической элиты, которая меняла флаги от многовекторности к Таможенному союзу до евроинтеграции, оставалась неизменной — она всегда рассматривала государство как источник личного обогащения.

Поэтому неудивительно, что Украина, кроме Таджикистана, стала единственной из республик бывшего СССР, не достигшей уровня ВВП, который у нее был в 1991 году.

У Украины есть все ресурсы, и она может использовать выгоду от своего географического положения. Вопрос в том, что к этим ресурсам должна быть голова, а головы нет.

- А как вообще получилось, что эта элита пришла к власти? Можно было этого избежать?

— Власть сама свалилась к ней руки. Так же, как после 1991 года люди назначались олигархами. Это была воля случая, а дальше пошёл принцип отрицательного отбора.

- Вы могли бы назвать конкретных людей, кто внес если не весомый вклад в развитие независимой Украины, то хотя бы пытался не допустить этой деградации?

— Можно вспомнить того же Леонида Кучму, который достаточно много сделал для институционального управления государством. Да, при нём тоже резали заводы, но он принял государство с 1000%-ной инфляцией, оставив его к моменту своего ухода с 8% роста экономики. Объективности ради этого нельзя не отметить.

- А какую-то положительную роль сыграли олигархи или известные политики вроде Ющенко, Януковича, Тимошенко или Порошенко?

— Олигархи и сейчас, возможно, помимо своей роли играют положительную роль. Она состоит в том, что сейчас они являются едва ли не единственными защитниками украинского суверенитета. Просто так получилось.

Выделить кого-то одного трудно. Потому что система довольно быстро отторгает того, кто не желает играть по правилам. Таких примеров было достаточно.

Можно вспомнить донецкого политика и бизнесмена Евгения Щербаня (был убит в 1996 году), который имел свое собственное представление. На мой взгляд, дело там было не столько в Лазаренко. Просто Щербань не стыковался с реальными хозяевами Донбасса. Но это мое частное мнение, как говорится, виновных нашли (заказчиков найти так и не удалось. — Ред.).

Поэтому вопрос не в Тимошенко или Коломойском, а в системе.

- Кость Бондаренко выразил мнение, что еще со времен движения Махно на Украине распространилось нигилистское отношение к государству, и что украинцы этим неправильно распоряжаются. Можно ли что-то сделать с этими настроениями?

— Понимаете, если украинцы видят, что государство демонстрирует позицию, что оно людям ничего не должно, то и люди в ответ будут думать, что и они ничего не должны этому государству. Они его не чувствуют своим.