Инцидент произошел больше двух лет назад, девушка нашла на траве пострадавших (как позже показала судмедэкспертиза, в состоянии сильного отравления алкоголем). Она вызвала медиков и попыталась оказать первую медицинскую помощь, дождалась приезда кареты скорой и помогала врачам.
Один из пострадавших заявил, что у него нет телефона и других личных вещей. На место вызвали полицию, которая заподозрила девушку в краже. Её задержали.
«Следователи Святошинского отделения полиции вызвали к задержанной адвоката БПП по столице, в ту ночь это был адвокат АО «Адвокатское объединение: Лавренов, Губский, Юрченко». Это обязательная стандартная процедура, поскольку любой задержанный имеет право на правовую помощь до первого допроса. Адвокат Лавренов Валерий Львович прибыл в тот день в здание Святошинского РОВД. Но его к задержанной не допустили. Фактически девушку прятали от адвоката. А менты сказали адвокату, что ее там нет. <…> Они обманным путем лишили Кристину возможности воспользоваться услугами адвоката», — написал защитник.
По его словам, с задержанной проводили допросы с применением психологического насилия и без адвоката, требовали написать «явку с повинной» по разбою.
«В частности, Кристина утверждает, что ей угрожали "пустить по кругу", и другие аналогичные вещи говорили минимум двое сотрудников МВД», — отметил адвокат.
Суд первой инстанции приговорил девушку к заключению сроком до 8 лет. Сейчас приговор обжалуется в Апелляционном суде, и первое судебное слушание по апелляции должно состояться 24 декабря.