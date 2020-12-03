Украинка Кристина Антонова вызвала скорую помощь трем мужчинам, которых она нашла в киевском парке в почти бессознательном состоянии, и получила 8 лет тюрьмы. Об этом 2 декабря сообщил ее адвокат Олег Веремиенко в Facebook

Пять лет тюрьмы за портрет Брежнева в «Одноклассниках» © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

Один из пострадавших заявил, что у него нет телефона и других личных вещей. На место вызвали полицию, которая заподозрила девушку в краже. Её задержали.

«Следователи Святошинского отделения полиции вызвали к задержанной адвоката БПП по столице, в ту ночь это был адвокат АО «Адвокатское объединение: Лавренов, Губский, Юрченко». Это обязательная стандартная процедура, поскольку любой задержанный имеет право на правовую помощь до первого допроса. Адвокат Лавренов Валерий Львович прибыл в тот день в здание Святошинского РОВД. Но его к задержанной не допустили. Фактически девушку прятали от адвоката. А менты сказали адвокату, что ее там нет. <…> Они обманным путем лишили Кристину возможности воспользоваться услугами адвоката», — написал защитник.

По его словам, с задержанной проводили допросы с применением психологического насилия и без адвоката, требовали написать «явку с повинной» по разбою.

«В частности, Кристина утверждает, что ей угрожали "пустить по кругу", и другие аналогичные вещи говорили минимум двое сотрудников МВД», — отметил адвокат.

Суд первой инстанции приговорил девушку к заключению сроком до 8 лет. Сейчас приговор обжалуется в Апелляционном суде, и первое судебное слушание по апелляции должно состояться 24 декабря.