Горчицей лучше приправить еду, а не использовать ее в форме горчичников и мазей от болей и простуды. Об этом рассказала 2 декабря в Facebook бывшая и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун

Она призвала отказаться от применения при простудных заболеваниях горчичников. По ее словам, это «жестокое» средство знакомо едва ли не каждой семье Советского Союза. Супрун заявила, что на Западе от них отказались несколько десятков лет назад, тогда как на Украине они до сих пор широко применяются.

Средства из горчицы были популярны с древних времен и вплоть до 19-20-го веков, но новейшие исследования не подтверждают их эффективности, отметила она.

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«Если все же хотите поставить горчичник — держите его не дольше 15 минут. Не используйте это средство для маленьких детей — у них очень чувствительная кожа, и они не могут четко сказать, что им больно. Также горчичники нельзя использовать, если есть любые повреждения на коже», — написала Супрун.

Также она отметила опасность обертываний с горчицей для похудения и напомнила, что при простуде помогут отдых, проветривание, здоровое питание, достаточное питье и жаропонижающие средства (при высокой температуре).