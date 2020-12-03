Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за три квартала 2020 года сократился более чем в 20 раз в годовом выражении, требуются кардинальные меры по восстановлению доверия иностранного бизнеса. Об этом 2 декабря заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Левочкин, говорится на сайте политсилы

Царев рассказал, как США заблокировали китайские инвестиции в экономику Украины © Нина Зотина

По его словам, причины падения инвестиционной привлекательности следует искать прежде всего в нерешенности основных политических проблем Украины.

«Весь мир ожидал, что со второй половины 2019 года начнется реальное мирное урегулирование в Донбассе, и Украина начнет восстанавливать свои экономические позиции — в частности, свой транзитный потенциал. Но это до сих пор не происходит. Наоборот, за последнее время наша страна вела непродуманную внешнюю политику, что лишь усиливает нежелание инвесторов вкладывать средства в Украину», — пояснил политик.

Левочкин уверен, что стране необходимо срочное восстановление доверия иностранного бизнеса.

«Необходимо восстановить прагматичные отношения с государствами-соседями. В глазах инвесторов Украина должна стать стабильным мирным государством, в которое можно вкладывать средства, не боясь их потерять из-за политических катаклизмов», — подытожил он.