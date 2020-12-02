Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о попытке создать искусственную проблему вывода войск из региона. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости

Приднестровье в опасности: Майя Санду объединится с Киевом © Скриншот из видео Украина.ру

«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — отметил он.

Красносельский добавил, что в ПМР привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые «не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов».

Он призвал Молдавию проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.

На днях избранная президентом Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. По мнению президента Игоря Додона, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и может привести к новому конфликту.