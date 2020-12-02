Он считает, что заявления о российском контингенте носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.
«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — отметил он.
Красносельский добавил, что в ПМР привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые «не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов».
Он призвал Молдавию проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.
На днях избранная президентом Молдавии Майя Санду вновь призвала вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективен. По мнению президента Игоря Додона, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и может привести к новому конфликту.