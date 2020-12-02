Украинская ведущая Маша Ефросинина в эфире своей передачи «Экзамен», запись которой на днях была опубликована на ее канале в YouTube, назвала свои три основные слабости

Из любви к искусству: блогерша объяснила, почему турки предпочитают украинок © Анастасия Покрищук

«Я люблю секс. Люблю, когда приятно, нежно, хорошо и круто. Но чтобы только было не больно», — рассказала Ефросинина.

Призналась шоувумен и в других своих слабостях: артистка обожает орехи со сгущенным молоком и собственных детей. Несмотря на то что «они вьют из меня веревки и получают, что хотят», ведущая заявила, что готова от многого отказываться в их пользу.

Карьеру Ефросинина начала в программе «Счастливый звонок», позже работала в эфире утреннего шоу «Подъем». Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью.

В 2003 году Ефросинина вышла замуж за бизнесмена Тимура Хромаева. Спустя 9 лет брака супруги расстались, но позже снова сошлись. В семье 2 детей: сыну 6 лет, дочери — 16.