Несколько месяцев назад эпатажный спортсмен объявил, что у него роман с «чудесной женщиной». На удивление подписчиков и знакомых Толочко, его избранница оказалась резиновой секс-куклой по имени Марго.
С ней спортсмен ходил в рестораны, летал на отдых и в конце концов сделал своей «подружке» предложение, объявив всем, что Марго согласилась.
Праздник пришлось дважды переносить: сначала из-за пандемии, потом бодибилдера избили на митинге трансгендеров в Алматы, где он выступил в роли «сестры Аманды» в женском платье и парике.
В итоге свадьба все-таки состоялась по всем правилам традиционного бракосочетания: с регистратором, гостями, кольцами и тортом. Своей молодой супруге спортсмен посвятил стихи.
«Не изменит мне жена. И не забалуется. Для меня же главное — внутренний покой. Если грустно станет мне, если затоскуется, я тогда усыновлю шарик надувной», — сказал Толочко.
Пользователи соцсетей строят версии, зачем Толочко потратился на дорогой банкет ради резиновой куклы.
«Стероиды уничтожили остатки мозга… хотя я сомневаюсь, что он вообще присутствует…», «За такого дебила никто не хотел идти замуж», — написали люди.
Ранее спортсмен рассказывал о том, что до Марго встречался с реальными женщинами, но она «затмила всех», потому что это была «любовь с первого взгляда».