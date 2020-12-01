Бодибилдер из Алматы Юрий Толочко, которого часто называют «двоюродным братом Коннана МакГрегора», заключил брак с резиновой куклой. Видео с торжества на днях опубликовал сам новоиспеченный муж в своем Instagram

Камалия показала свой домашний зоопарк и поздравила всех с днем секса © Камалия/Инстаграм

С ней спортсмен ходил в рестораны, летал на отдых и в конце концов сделал своей «подружке» предложение, объявив всем, что Марго согласилась.

Праздник пришлось дважды переносить: сначала из-за пандемии, потом бодибилдера избили на митинге трансгендеров в Алматы, где он выступил в роли «сестры Аманды» в женском платье и парике.

В итоге свадьба все-таки состоялась по всем правилам традиционного бракосочетания: с регистратором, гостями, кольцами и тортом. Своей молодой супруге спортсмен посвятил стихи.

«Не изменит мне жена. И не забалуется. Для меня же главное — внутренний покой. Если грустно станет мне, если затоскуется, я тогда усыновлю шарик надувной», — сказал Толочко.

Пользователи соцсетей строят версии, зачем Толочко потратился на дорогой банкет ради резиновой куклы.

«Стероиды уничтожили остатки мозга… хотя я сомневаюсь, что он вообще присутствует…», «За такого дебила никто не хотел идти замуж», — написали люди.

Ранее спортсмен рассказывал о том, что до Марго встречался с реальными женщинами, но она «затмила всех», потому что это была «любовь с первого взгляда».