По его словам, сейчас Украина находится в глубоком экономическом кризисе, помочь выбраться из которого могут реструктуризация долгов и бюджетно-монетарная трансмиссия. Но из-за того, что нынешняя власть легитимизируется с помощью выплаты внешних долгов и зависит от Международного валютного фонда, ни на один из этих вариантов она не пойдет, подчеркнул Кущ.
«Они (власти. — Ред.) будут действовать по принципу бритвы Оккама — отсекать лишнее. Сначала пострадают местные бюджеты — там порежут инфраструктурные проекты, фонды развития, как уже было в декабре прошлого года. А затем перейдут к десоциализации, то есть к усечению социальных проектов и программ. Повышение зарплат учителям уже ведь отложили на год», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в парламент в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.