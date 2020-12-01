Чтобы реализовать программу по поддержке бизнеса украинской власти придется «отсечь» деньги у других проектов, в том числе социальных. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Разумков назвал условие для обсуждения законов о поддержке бизнеса © rada.gov.ua

«Они (власти. — Ред.) будут действовать по принципу бритвы Оккама — отсекать лишнее. Сначала пострадают местные бюджеты — там порежут инфраструктурные проекты, фонды развития, как уже было в декабре прошлого года. А затем перейдут к десоциализации, то есть к усечению социальных проектов и программ. Повышение зарплат учителям уже ведь отложили на год», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в парламент в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.