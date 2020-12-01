Колесник привела пример: если сильно порезаться, благодаря усиленному образованию на месте повреждения соединительной ткани со временем появляется рубец. По ее словам, то же самое происходит с легочной тканью, когда ее поражает коронавирус.
«Воспаление легких — это ответ на повреждение. Простыми словами, легкие пытаются обновиться, но это происходит очень интенсивно, рубцов появляется слишком много, поэтому возникает фиброз и легкие больше не способны выполнять свою функцию. То есть легкие, пытаясь спастись, в какой-то момент начинают уничтожать сами себя», — пояснила врач.
Поэтому коронавирусным пациентам часто приходится проводить понижающую иммунитет терапию. Врач подчеркнула, что хотя от коронавируса, как правило, умирают люди старше 60 лет, имеющие сопутствующие патологии, случается, что болезнь не щадит и молодых.
Также отмечается, что, несмотря на возросшие опасность и объем работы, врачи-патологоанатомы не получают 300%-ных доплат за работу с умершими от коронавируса.