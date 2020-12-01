При осложнениях коронавирусной инфекции легкие человека пытаются восстановиться от поражения, из-за чего их работа нарушается. Об этом рассказала львовский врач-патологоанатом Алина Колесник в интервью изданию "Факты" 30 ноября

Колесник привела пример: если сильно порезаться, благодаря усиленному образованию на месте повреждения соединительной ткани со временем появляется рубец. По ее словам, то же самое происходит с легочной тканью, когда ее поражает коронавирус.

«Воспаление легких — это ответ на повреждение. Простыми словами, легкие пытаются обновиться, но это происходит очень интенсивно, рубцов появляется слишком много, поэтому возникает фиброз и легкие больше не способны выполнять свою функцию. То есть легкие, пытаясь спастись, в какой-то момент начинают уничтожать сами себя», — пояснила врач.

Гроб с телом режиссера Виктюка отправят во Львов 21 ноября © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что, несмотря на возросшие опасность и объем работы, врачи-патологоанатомы не получают 300%-ных доплат за работу с умершими от коронавируса.