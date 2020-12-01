Глава Минздрава Украины Максим Степанов не исключает, что в декабре суточная заболеваемость коронавирусом в стране может достичь 25-35 тысяч человек. Об этом 30 ноября министр заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Рост заболеваемости, по его словам, станет основанием для решения о локдауне.

«От 25 до 35 тыс. больных в сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было», — сказал Степанов.

Не хватает кислорода. Больные коронавирусом украинцы задыхаются и умирают © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов.

Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Также звучала идея о введении двухнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники.