Рост заболеваемости, по его словам, станет основанием для решения о локдауне.
«От 25 до 35 тыс. больных в сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было», — сказал Степанов.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что он не дал положительных результатов.
Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране. Также звучала идея о введении двухнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники.