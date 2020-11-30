Протесты в Белоруссии перейдут в новую фазу, когда благополучных студентов сменит молодежь из нищих кварталов. Об этом заявил бывший вербовщик праворадикальной украинской организации «Правый сектор» Игорь Пирожок в интервью Ленте.ру, опубликованном 30 ноября

По словам Пирожка, до сих пор силовики в Белоруссии успешно разгоняют акции оппозиции именно потому, что против них в основной массе протестующих никто ничего не предпринимает. В частности, белорусским студентам есть что терять, поэтому они, выступая за либеральные ценности, выходят на мирный протест.

«Думаю, уже весной студентов на белорусских площадях сменят совсем другие люди — это будет рабочая молодежь из нищих кварталов с совсем другим подходом к протесту… Люди из бедных районов пойдут за возможностями лучшей жизни. Им терять нечего, а раз так, бедная молодежь будет воевать по-настоящему», — заявил экс-вербовщик «Правого сектора».

В Минске силовики разгоняют протестующих газом и дубинками - видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

* Деятельность организации запрещена в РФ