По словам Пирожка, до сих пор силовики в Белоруссии успешно разгоняют акции оппозиции именно потому, что против них в основной массе протестующих никто ничего не предпринимает. В частности, белорусским студентам есть что терять, поэтому они, выступая за либеральные ценности, выходят на мирный протест.
«Думаю, уже весной студентов на белорусских площадях сменят совсем другие люди — это будет рабочая молодежь из нищих кварталов с совсем другим подходом к протесту… Люди из бедных районов пойдут за возможностями лучшей жизни. Им терять нечего, а раз так, бедная молодежь будет воевать по-настоящему», — заявил экс-вербовщик «Правого сектора».
Он предположил, что у молодых людей появятся наставники-радикалы, и тогда на протестах станут бросать «коктейли Молотова» и градус напряжения ситуации в стране сразу изменится.
* Деятельность организации запрещена в РФ