Граждане Белоруссии продолжают борьбу против режима президента Александра Лукашенко, несмотря на наступившие холода. Об этом заявил представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает «Интерфакс»

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«Несмотря на холод, в минувшие выходные тысячи белорусских граждан мирно и бесстрашно проводили демонстрацию. Но Лукашенко и его помощники ведут циничную борьбу против демократии и игнорируют легитимные требования оппозиции», — сказал он.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования. Занявшая второе место Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.

По словам главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, радикально настроенные участники белорусских протестов проходят подготовку под руководством инструкторов из ЦРУ и Пентагона в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии.