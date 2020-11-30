Президенту Владимиру Зеленскому следует добиваться быстрых побед, чтобы его рейтинг не рухнул окончательно. Об этом казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев рассказал в интервью изданию «Гордон»

«Аналог Кахи Бендукидзе»: Полетаев о целях бизнесмена Сейсембаева на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов Михаил Саакашвили пригласил заняться реформами на Украине, встретился с Владимиром Зеленским в сентябре.

Сейсембаев объяснил Зеленскому, что нужно максимально упрощать и облегчать законодательную систему, чтобы каждый гражданин Украины ежедневно чувствовал «маленькую дозу дофамина: удовольствия от того, что вы находитесь у власти».

По словам бизнесмена, «медовый месяц» или пик рейтинга политика приходится на период выборов.

«Дальше что бы он ни делал, рейтинг его упадет процентов на 30. Это эффект следующего дня. Всегда, вы знаете, похмелье и так далее. И это независимо от того, что он делает. Потом надо делать быстрые победы и кардинальные реформы, результаты которых будут видны через 1,5 года. Так вот за это время, чтобы рейтинг совсем не рухнул, нужно выдавать на-гора очень много быстрых побед», — сказал Сейсембаев.

По данным СМИ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и казахский миллионер Маргулан Сейсембаев могут быть причастными к организации свержения законной власти в Казахстане. В 2018 году Сейсембаев сбежал из Казахстана в США после вызова на допрос.

По словам руководителя общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуарда Полетаева, ранее Сейсембаев не принимал участия в политической деятельности, не играл активную роль в политических партиях и акцентировал все внимание на бизнесе.