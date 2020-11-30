Штамм вируса H5N8 обнаружили на частной индюшачьей ферме неподалеку от Нортхаллертона в Северном Йоркшире.
Сообщается, что птицы будут «гуманно» забиты, чтобы остановить распространение болезни. При этом риск для общественного здоровья от этого вируса достаточно низкий.
«В настоящее время на месте находится зона временного контроля — зона жесткого карантина диаметром 3 км вокруг очага вспышки и строгие меры безопасности в диаметре 10 км зоны от него», — говорят эксперты.
В настоящее время ветеринары ищут признаки распространения болезни на другие хозяйства, а фермеров просят немедленно сообщать о подозрении на заболевание и поддерживать биобезопасность в помещениях.
Ранее Дания объявила в начале ноября, что на убой пустят более 15 млн норок из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса. Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент уничтожили более 10 млн животных.