В Великобритании из-за птичьего гриппа уничтожат 10,5 тысячи индеек. Об этом 29 ноября сообщил телеканал BBC

Штамм вируса H5N8 обнаружили на частной индюшачьей ферме неподалеку от Нортхаллертона в Северном Йоркшире.

Ирландские норковые фермы объявили о забое животных из-за коронавируса-мутанта © Derek Naulls/Pixabay

«В настоящее время на месте находится зона временного контроля — зона жесткого карантина диаметром 3 км вокруг очага вспышки и строгие меры безопасности в диаметре 10 км зоны от него», — говорят эксперты.

В настоящее время ветеринары ищут признаки распространения болезни на другие хозяйства, а фермеров просят немедленно сообщать о подозрении на заболевание и поддерживать биобезопасность в помещениях.

Ранее Дания объявила в начале ноября, что на убой пустят более 15 млн норок из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса. Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент уничтожили более 10 млн животных.