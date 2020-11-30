«Счастливого именинника вам в ленту! Перечитываю все ваши поздравления, меня окружают лучшие и позитивные люди, Благодарю вас!» — написал он.
Артист проиллюстрировал запись своим домашним фото в шелковой пижаме и с тортом и воздушным шариком-медведем в руках.
Также Поплавский призвал подписчиков посмотреть документальный ролик о его жизни и карьере, посвященный юбилею.
Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в крестьянской семье. Впоследствии создал в родном селе ферму. В 2019 году он возглавил избирательный список Аграрной партии на парламентских выборах.
Прославился как автор хита «Юный орел». Также написал композиции с названиями «Сало», «Варенички мои», «Борщ». Кроме того, экс-ректор является автором 24 учебников, в том числе «Как стать популярным и богатым», «Дневник одного гения», «Здравствуй, родное село».