Народный артист Украины Михаил Поплавский, ректор Киевского национального университета культуры и искусств в 1993—2015 годах, депутат 4, 6 и 8-го созывов Рады, 28 ноября отметил 71-летие. За поздравления он поблагодарил поклонников в Facebook 29 ноября

«Счастливого именинника вам в ленту! Перечитываю все ваши поздравления, меня окружают лучшие и позитивные люди, Благодарю вас!» — написал он.

Артист проиллюстрировал запись своим домашним фото в шелковой пижаме и с тортом и воздушным шариком-медведем в руках.

Политические пассажиры в парламенте. Чем отличились «свадебные генералы» в Раде © tvi.ua

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в крестьянской семье. Впоследствии создал в родном селе ферму. В 2019 году он возглавил избирательный список Аграрной партии на парламентских выборах.

Прославился как автор хита «Юный орел». Также написал композиции с названиями «Сало», «Варенички мои», «Борщ». Кроме того, экс-ректор является автором 24 учебников, в том числе «Как стать популярным и богатым», «Дневник одного гения», «Здравствуй, родное село».