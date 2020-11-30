«Мы спросили наших фанов, как они относятся к такому дуэту, они поддержали нас. Где же вы были? Легко писать, когда поезд ушел… К слову, песня вышла очень прикольная, вы еще будете подпевать… Вы бы со мной лучше не игрались, потому что скажут, что вы проект Потапа», — отреагировал артист.
Примечательно, что ответил артист активисту на украинском языке.
О дуэте Потапу и Бузовой удалось договориться с помощью Stories в Instagram. Он выложил призыв к коллеге записать совместный трек с его проектом MOZGI, она таким же способом согласилась.
Претензии к Потапенко экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко озвучил на своем YouTube-канале, где заявил, что российская исполнительница Ольга Бузова летала в Крым без разрешения на это украинской стороны.
*Деятельность организации запрещена в РФ.