Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на высказывание бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, заявившего, что нельзя заслуженному артисту Украины работать с «фанаткою Путина», сообщил «КП в Украине» 29 ноября

«Мы спросили наших фанов, как они относятся к такому дуэту, они поддержали нас. Где же вы были? Легко писать, когда поезд ушел… К слову, песня вышла очень прикольная, вы еще будете подпевать… Вы бы со мной лучше не игрались, потому что скажут, что вы проект Потапа», — отреагировал артист.

«Мне наср*ть»: Украинская певица ответила на претензии к ее русской речи © Кира Мазур/facebook

О дуэте Потапу и Бузовой удалось договориться с помощью Stories в Instagram. Он выложил призыв к коллеге записать совместный трек с его проектом MOZGI, она таким же способом согласилась.

Претензии к Потапенко экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко озвучил на своем YouTube-канале, где заявил, что российская исполнительница Ольга Бузова летала в Крым без разрешения на это украинской стороны.

*Деятельность организации запрещена в РФ.