Кандидат от партии «Единая альтернатива» Роман Кличук с 59,1% голосов побеждает во втором туре выборов мэра Черновцов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола «Института социологии имени Маковецкого», обнародованные 29 ноября его руководителем Виталием Маковецким, передает Укринформ

В Черновцах обещают разыграть iPhone, кальян и стрижку за фото на избирательном участке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Роман Кличук, получивший 59,1% голосов. Его соперник Виталий Михайлишин из партии "Команда Михайлишина" имеет 40,9% голосов избирателей», — сообщил социолог.

По данным общественной сети «Опора», явка по состоянию на 17:00 мск составила 17,54% (погрешность — 1,73%). По данным управления полиции Черновицкой области, голосование прошло спокойно, за день возбуждено четыре уголовных дела.

За кресло мэра соревнуются предприниматель, бывший член партий «Батькивщина» и «Самопомощь» Кличук и бизнесмен Михайлишин, который в начале 2000-х был торговым представителем компании Roshen, с 2010 года являлся членом «Партии регионов» , а в 2019 году баллотировался в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин — 21,33%.

Окончательные результаты голосования во втором туре должны быть установлены не позднее 4 декабря.

На Украине 25 октября прошли местные выборы, в ходе которых украинцы избирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов. По их результатам в некоторых городах были назначены вторые туры выборов мэров.