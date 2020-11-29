Молдавия представляет определенный стратегический интерес для России, поэтому по молдавскому вопросу между Москвой и Западом могут быть договоренности. Об этом молдавский политолог Игорь Волницкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Молдавский эксперт сказал, какую роль сыграла Россия на выборах президента его страны © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Майя Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

По мнению Волницкого, президент России Владимир Путин не случайно был одним из первых, кто поздравил Санду с победой.

«Некоторые говорят, что здесь, как и в 2019 году, есть определенная договоренность между ведущими западными силами и Россией… Нельзя забывать, что Молдова, хоть и маленькая страна, но она находится на самой границе с Евросоюзом и НАТО, и представляет определенный стратегический интерес и для России», — отметил политолог.

При этом он считает преждевременным делать какие-то выводы на этот счет, но допустил, что при определенных раскладах большой консенсус по Молдове возможен.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.