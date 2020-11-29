Президент США Дональд Трамп может объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом 28 ноября сообщил информационный портал The Daily Beast со ссылкой на свои источники

Погребинский рассказал, как Трамп станет диссидентом в США © REUTERS, Carlos Barria/File Photo данным, Трамп обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за почти четыре года до выборов. Отмечается, что он также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на прошедших 3 ноября выборах.

В настоящее время в США еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность главы государства.

В то же время действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей.

По данным опроса, проведенного газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса, около 47% жителей США поддерживают участие Трампа в президентской гонке в 2024 году.