По их данным, Трамп обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за почти четыре года до выборов. Отмечается, что он также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на прошедших 3 ноября выборах.
В настоящее время в США еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность главы государства.
В то же время действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей.
По данным опроса, проведенного газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса, около 47% жителей США поддерживают участие Трампа в президентской гонке в 2024 году.