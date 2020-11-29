Сообщалось, что якобы Максим Авксентьев, возглавляющий «Агентство социального инжиниринга», руководит подразделением ГРУ ГШ ВС РФ, которое ведет «подрывную информационную деятельность как на неподконтрольных территориях, так и на территории Украины». Как сообщали СМИ, он является сыном Лукаш и бывшего заместителя министра Кабмина Юрия Авксентьева.
Стоит отметить, что у Елены Лукаш нет сына — только три дочери.
«Сын у меня родился. Сразу агентом ГРУ РФ.А вы чем сегодня занимались?» — сыронизировала Лукаш.
Некоторые издания спустя время удалили фейковые публикации.
Пост Лукаш вызвал шквал комментариев в соцсети: «Даже страшно представить какую должность займёт внук», «Какой талантливый малыш», «А мальчик в рубашке родился…с погонами».