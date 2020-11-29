Несколько украинских СМИ распространили фейк о том, что сын экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш якобы работает на Главное разведывательное управление Генштаба России. На это в своем Facebook 28 ноября обратила внимание сама Лукаш

Сообщалось, что якобы Максим Авксентьев, возглавляющий «Агентство социального инжиниринга», руководит подразделением ГРУ ГШ ВС РФ, которое ведет «подрывную информационную деятельность как на неподконтрольных территориях, так и на территории Украины». Как сообщали СМИ, он является сыном Лукаш и бывшего заместителя министра Кабмина Юрия Авксентьева.

Украина трещит по швам после местных выборов - Лукаш © Facebook, Елена Лукаш Елены Лукаш нет сына — только три дочери.

«Сын у меня родился. Сразу агентом ГРУ РФ.А вы чем сегодня занимались?» — сыронизировала Лукаш.

Некоторые издания спустя время удалили фейковые публикации.

Пост Лукаш вызвал шквал комментариев в соцсети: «Даже страшно представить какую должность займёт внук», «Какой талантливый малыш», «А мальчик в рубашке родился…с погонами».