В работавшем ночью, несмотря на карантин, ресторане «Черчилль» в Днепре, произошла перестрелка между посетителями и охранниками. Об этом сообщает 28 ноября "Обозреватель"

Конфликт возник в ресторане в центре Днепра, на улице Короленко. Заведение работало, несмотря на карантинные ограничения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

При этом с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали всего 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации ресторана.

Правительство Украины ввело по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры. Работа кафе, ресторанов и развлекательных заведений запрещена.