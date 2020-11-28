Конфликт возник в ресторане в центре Днепра, на улице Короленко. Заведение работало, несмотря на карантинные ограничения.
Сообщается, что пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
При этом с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали всего 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации ресторана.
Правительство Украины ввело по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры. Работа кафе, ресторанов и развлекательных заведений запрещена.