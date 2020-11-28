По мнению эксперта, администрация следующего президента США Джо Байдена восстановит программы «мягкой силы», сокращённые нынешним главой государства Дональдом Трампом на постсоветском пространстве.
«Первая задача американцев в Грузии — консолидировать политическое пространство, потому что оно стало очень конфликтным и фрагментированным, с Иванишвили не получилось, с партией Саакашвили немного отыграли свои позиции, но не до конца», — сказал на круглом столе «Политика США на постсоветском пространстве» старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков.
Действия на этом направлении Вашингтон уже начал предпринимать: 14 ноября в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялись переговоры представителей правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции по поиску выхода из политического кризиса, однако завершились они безрезультатно. Стороны договорились собраться ещё раз.
«Думаю, американцы потратят какие-то средства, но не на президентском уровне, а на уровне средней бюрократии, естественно, с одобрения высших руководителей, может быть, этого будет достаточно, чтобы внутренний раздрай консолидировать, а дальше вопрос, насколько это будет окрыляющим фактором для грузинских коллег. Мне кажется, со стороны постсоветского пространства участится то, что в России будут воспринимать как провокации, на них очень важно правильно отвечать», — заявил Сучков.