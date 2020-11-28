По словам старшего научного сотрудника Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максима Сучкова, в ближайшее время Вашингтон постарается консолидировать политическую элиту Грузии

По мнению эксперта, администрация следующего президента США Джо Байдена восстановит программы «мягкой силы», сокращённые нынешним главой государства Дональдом Трампом на постсоветском пространстве.

«Первая задача американцев в Грузии — консолидировать политическое пространство, потому что оно стало очень конфликтным и фрагментированным, с Иванишвили не получилось, с партией Саакашвили немного отыграли свои позиции, но не до конца», — сказал на круглом столе «Политика США на постсоветском пространстве» старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков. Депутат Госдумы: Саакашвили возвращается в Грузию для участия в новой «цветной революции», получив гарантии от США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Действия на этом направлении Вашингтон уже начал предпринимать: 14 ноября в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан состоялись переговоры представителей правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции по поиску выхода из политического кризиса, однако завершились они безрезультатно. Стороны договорились собраться ещё раз.

«Думаю, американцы потратят какие-то средства, но не на президентском уровне, а на уровне средней бюрократии, естественно, с одобрения высших руководителей, может быть, этого будет достаточно, чтобы внутренний раздрай консолидировать, а дальше вопрос, насколько это будет окрыляющим фактором для грузинских коллег. Мне кажется, со стороны постсоветского пространства участится то, что в России будут воспринимать как провокации, на них очень важно правильно отвечать», — заявил Сучков.