Российский политолог и экономист Евгений Сатановский прокомментировал недавнее скандальное заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о России. Его слова приводит РИА Фан 27 ноября

Впервые в истории отношения США и Германии под угрозой - экс-глава МИД ФРГ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Интересно, министр обороны Федеративной Республики Германия с нами диалог о разоружении с позиции силы как намерен вести? Как в 1914 и 1941 годах, что ли? Или они там про Брестский мир и пакт Молотова-Риббентропа вспоминают? Зря», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «если теперь такое повторится, Германии просто не должно остаться» как государства и страны.

«На месте Рейхстага давно хотелось увидеть ровное место. Ну, оно и будет. И на этой исключительно ровной, забетонированной по периметру и чуть-чуть оплавленной в центре, сильно фонящей площадке те, кто у них останется в живых, могут поставить памятник почётному гражданину Берлина М.С. Горбачёву. Если, конечно, захотят», — сказал Сатановский.

Он отметил, что Берлин проводит антироссийскую политику, несмотря на сотрудничество между странами в вопросе строительства «Северного потока — 2», и власти ФРГ должны понести за это ответственность.