То, что сейчас происходит в Белоруссии, очень похоже на майдан. Об этом рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

Александр Гриценко: кто он © Facebook, Александр Гриценко Александр Лукашенко, как и свергнутый президент Украины, по звонку из Вашингтона свернёт силовиков, то его ждёт та же участь.

«Лукашенко все время правления подавлял оппозицию, а этого делать было нельзя. Если бы было много разрозненных групп, которые выступали против, то для власти это было бы нестрашно. Но давление власти на оппозицию ее сплотило, даже тех, кто никогда бы не соединился», — считает Гриценко.

Он добавил, что теперь уже Лукашенко нужно думать не о том, как остаться, а как сделать так, чтобы из Белоруссии не получилась вторая Украина, с гражданской войной, национализмом и вассальной зависимостью от Запада.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.