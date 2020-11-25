Весной-летом следующего года в Белоруссии сложится такая ситуация, из которой у Лукашенко будет только два выхода – либо подписывать договор о Союзном государстве, либо уходить, считает белорусско-российский политолог Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, ситуация в экономике страны все больше ухудшается, а режим прибегает ко всё более «идиотским» формам надзора и контроля общественности.

«Начинают даже арестовывать школьников и составлять на них протоколы. Хорошо, что в операционные к врачам еще не заходят, когда те проводят операции. Но чем выстраданнее любовь или свобода, тем более она ценна», — сказал Баранчик.

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Поэтому, думаю, весной-летом следующего года сложится некая совокупность объективных и субъективных обстоятельств, когда на фоне падения уровня жизни у Лукашенко больше не будет вариантов, кроме двух — либо подписание Союзного договора, если он еще будет нужен Москве, что тоже уже под вопросом, лучше будет это сделать с чистой и незапятнавшей себя фигурой, либо его мирно сносит улица вместе с "внезапно прозревшими" силовиками и административным аппаратом», — подытожил эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.