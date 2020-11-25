«Я не хочу судьбы иной, пускай печатают байду. "Отп….н Стасика женой", так я в историю войду. Моя судьба почти химера, как Ленинград мой точка ру. Всей жизни смерть, конечно, мера! Смешно я жил, смешно умру», — написал Шнуров в ответ на угрозу Инны Михайловой.
Конфликт между артистами начался со слов Стаса Михайлова в эфире телеканала «Россия 1», где он заявил, что шоу-бизнесу помощь государства не нужна, наоборот, справляться с финансовыми потерями от отмены концертов в карантин они должны помогать своим коллективам. И привел в пример себя, сказав, что платит своим работникам даже во время простоя.
Сначала на это заявление отреагировал музыкант Александр Ф. Скляр, назвав это наглым враньем, а позже высказался и Сергей Шнуров. Свое мнение он облек в привычную для себя стихотворную форму. В конце произведения были такие строки: «С кем не бывает, нап….л, не вышел из него Иисус».
Супруга Михайлова сочла такое обращение к своему мужу обидным и пообещала избить Шнурова за такие слова.