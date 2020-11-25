Музыкант Сергей Шнуров ответил жене певца Стаса Михайлова Инне, которая пригрозила избить музыканта за обидные стихи в адрес ее супруга. Жене исполнителя Шнуров также посвятил рифмованные строки в своем Instagram 24 ноября

Упырь и люмпен: Александр Ф. Скляр жестко обругал Стаса Михайлова — видео © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Инны Михайловой.

Конфликт между артистами начался со слов Стаса Михайлова в эфире телеканала «Россия 1», где он заявил, что шоу-бизнесу помощь государства не нужна, наоборот, справляться с финансовыми потерями от отмены концертов в карантин они должны помогать своим коллективам. И привел в пример себя, сказав, что платит своим работникам даже во время простоя.

Сначала на это заявление отреагировал музыкант Александр Ф. Скляр, назвав это наглым враньем, а позже высказался и Сергей Шнуров. Свое мнение он облек в привычную для себя стихотворную форму. В конце произведения были такие строки: «С кем не бывает, нап….л, не вышел из него Иисус».

Супруга Михайлова сочла такое обращение к своему мужу обидным и пообещала избить Шнурова за такие слова.