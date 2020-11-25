«С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре», — отметил он.
Степанов пояснил, что для этого объединили все учреждения здравоохранения.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня.
Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.