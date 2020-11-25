Министерство здравоохранения Украины ввело новый способ вызова кареты скорой помощи для зараженных коронавирусом, который начнет работать с четверга. Об этом 25 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

«С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре», — отметил он. Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.