Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявляет России претензии, они вполне обоснованны. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Россия и Запад не хотят ввязываться в конфликт из-за Белоруссии © vk.com, Всеволод Шимов

Более того, считает эксперт, нефтегазовый рычаг остается практически единственным инструментом воздействия Москвы на официальный Минск.

«Вместе с тем нужно понимать, что ни Казахстан, ни Туркмения не будут предоставлять Белоруссии никаких политически мотивированных льгот и скидок на свои энергоресурсы, так что любые альтернативные поставки в итоге окажутся дороже российских», — указал Шимов.

Как показали последние события, ни Россия, ни Запад не имеют в республике определяющего влияния и не хотят ввязываться в конфронтацию друг с другом, поэтому всех устраивает статус-кво, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.