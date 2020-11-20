Новой стратегии борьбы оппозиционные лидеры предложить не в состоянии, поэтому можно констатировать, что этот раунд борьбы остался за Лукашенко. Но сами по себе протестные настроения никуда не уйдут и останутся долгосрочным политическим фактором, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

- Всеволод, стоит ли серьезно воспринимать оглашение Лукашенко изменений белорусской Конституции на Всебелорусском народном собрании?

— Всебелорусское народное собрание — рутинное мероприятие, которое проводится раз в пять лет, обычно перед выборами. Там Лукашенко символически отчитывается об итогах пятилетки и ставит задачи и цели на следующие пять лет.

Туда отбираются люди, исключительно лояльные власти, поэтому рассчитывать, что собрание станет некой диалоговой площадкой, не приходится. Аналогично и для оппозиции любые решения, принятые на этом собрании, не будут иметь легитимности.

Петр Петровский: Беларуси не нужны ни пророссийские, ни проамериканские политические силы © из личного архива Петра Петровского - Лукашенко больше не говорит о транзите власти, зато стал снова говорить о многовекторности. С чем это связано?

— Да, Лукашенко по-прежнему психологически не готов к транзиту власти, о чем сам вполне откровенно и заявлял. Поэтому он постарается ограничиться сугубо косметическими реформами, ничего принципиально не меняя.

Что касается многовекторности, то она также рассматривается им как механизм удержания власти, поскольку позволяет не допустить чрезмерного усиления влияния того или иного внешнего центра силы. Следует признать, что многовекторному курсу благоприятствует и нынешняя внешнеполитическая конъюнктура.

Как показали последние события, ни Россия, ни Запад не имеют в республике определяющего влияния и не хотят ввязываться в конфронтацию друг с другом. Всех устраивает статус-кво.

- Что вы думаете о потенциале пророссийских сил в Белоруссии?

— Пока я не вижу предпосылок для структурирования не только пророссийских, но и любых других политических сил. Политическая система пребывает в состоянии заморозки, а власти дополнительно закручивают гайки, чтобы купировать проявления публичного протеста.

Период весьма относительной политической оттепели, которая царила накануне выборов, да и то в интересах исключительно прозападных сил, закончился. И в ближайшее время ожидать новой "разморозки" вряд ли стоит.

- Протестная волна пошла сейчас, к зиме, на спад?

— Скажем так, на спад идет публичная протестная активность. Это естественно: желаемых результатов нет, погода портится, риски от участия в протестах велики. Новой стратегии борьбы оппозиционные лидеры предложить не в состоянии, поэтому можно констатировать, что этот раунд борьбы остался за Лукашенко. Но сами по себе протестные настроения никуда не уйдут и останутся долгосрочным политическим фактором.

Белорусский кризис все больше напоминает тлеющее торфяное болото: огня не видно, но он есть и может разгореться в любой момент при благоприятных условиях. Безусловно, началась определенная стабилизация, но она очень хрупкая и неустойчивая. Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

- Лукашенко заявил, что хотел бы приобрести энергоресурсы у Казахстана и Туркменистана, но Россия на разрешит транзит. Налицо претензия к России. Она обоснованна?

— Безусловно, Россия хотела бы сохранить монополию на поставки энергоресурсов в Белоруссию. Более того, нефтегазовый рычаг остается практически единственным инструментом воздействия Москвы на официальный Минск.

Вместе с тем нужно понимать, что ни Казахстан, ни Туркмения не будут предоставлять Белоруссии никаких политически мотивированных льгот и скидок на свои энергоресурсы, так что любые альтернативные поставки в итоге окажутся дороже российских.