Музыкант и шоумен Сергей Шнуров отреагировал на скандал с участием своего коллеги, певца Стаса Михалова, который заявил, что продолжает финансово поддерживать свой коллектив в карантин. Шнуров высказался у себя Instagram 23 ноября

Несколько дней назад Михайлов сказал в эфире канала «Россия 1» о том, что артисты не должны требовать помощи от государства, а наоборот, должны самостоятельно поддерживать свои коллективы. В пример певец привел себя, заявив, что платит работникам даже в карантин.

Упырь и люмпен: Александр Ф. Скляр жестко обругал Стаса Михайлова — видео © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Александр Ф. Скляр, заявив, что его коллега просто лжет, чтобы хорошо выглядеть в глазах народа.

Аналогичным образом высказался и бывший гитарист Михайлова Вячеслав Кузнецов, который сказал, что во времена работы с артистом как таковой зарплаты у него не было.

Теперь свою лепту в обсуждение внес и Сергей Шнуров. Сделал он это в привычной для себя стихотворной форме, посвятив очередное свое рифмованное произведение коллеге Стасу Михалову.

«Так много сделал добрых дел, а ты, народ, мотай на ус. С кем не бывает, нап…л (наврал. — Ред.),

не вышел из него Иисус», — написал Шнуров.

Некоторые его подписчики согласились с мыслью музыканта, а кто-то даже вспомнил о личной встрече с Михайловым и его «щедрости».

«Да он жадный, даже на чай не оставляет!» — отметила одна из поклонниц.