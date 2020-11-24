«Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины. Прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа выросла только сейчас, поверьте, у меня все отросло длинным сразу», — прокомментировал один из снимков комик.
Еще артист показал фото, где он играет в карты с братом, в жмурки с друзьями, катается на лыжах в Турции и отдыхает в баре. Все снимки были сделаны, когда Галкину было 20–21 год. Вспомнили свои 1990-е и подписчики юмориста.
«90-е годы начали развивать в нас чувство моды. Если шмотка импортная, то не важно, как она сидела или выглядела, главное, что на мне!», «Вот где отпад! Носки и сланцы», — посмеялись над общим прошлым подписчики.
Сейчас Максиму Галкину 44 года, он женат на певице Алле Пугачевой, которой 71 год. Пара воспитывает общих двойняшек Лизу и Гарри, которые в этом году пошли в 1 класс.