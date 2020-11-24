Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками фотографиями 25-летней давности, где артист «исключительно симпатишный», а сами снимки хранят память о перестройке. Подборку Галкин выложил в Instagram 23 ноября

«Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины. Прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа выросла только сейчас, поверьте, у меня все отросло длинным сразу», — прокомментировал один из снимков комик.

Пугачева боится: Галкин похвастался необычным полом в своем замке - фото © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«90-е годы начали развивать в нас чувство моды. Если шмотка импортная, то не важно, как она сидела или выглядела, главное, что на мне!», «Вот где отпад! Носки и сланцы», — посмеялись над общим прошлым подписчики.

Сейчас Максиму Галкину 44 года, он женат на певице Алле Пугачевой, которой 71 год. Пара воспитывает общих двойняшек Лизу и Гарри, которые в этом году пошли в 1 класс.