Жена министра культуры Украины Александра Ткаченко Анна рассказала о том, как поборола коронавирус, находясь на самоизоляции в доме, расположенном в лесу. Своем историей она поделилась в Instagram 23 ноября

Коронавирус атакует Украину: ученые шокировали прогнозом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Она также призналась, что на самоизоляции пережила самые скучные выходные в своей жизни, а коронавирус отнял у нее силы на все, кроме просмотра сериалов. Однако, по словам супруги главы Минкульта, на четвертый день болезни она собралась с силами и села работать, так как это помогало ей отвлекаться от лишних переживаний.

Также проблемой для Ткаченко стала бытовая пыль. Чтобы ее устранить, она приобрела по интернету робот-пылесос.

На днях правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна. По последним данным, за все время пандемии на Украине зарегистрировано более 653 тысяч случаев заражения коронавирусом, 11,4 тысячи пациентов скончались.