«Ну что, я официально COVID-выживший… Время тянулось очень медленно… Жить одной в доме в лесу реально страшно. В одну из ночей сработала противопожарная сигнализация, которую я не знала, как отключить, пришлось отключать все 17 датчиков под потолком и потом пить валерьянку», — пожаловалась Ткаченко.
Она также призналась, что на самоизоляции пережила самые скучные выходные в своей жизни, а коронавирус отнял у нее силы на все, кроме просмотра сериалов. Однако, по словам супруги главы Минкульта, на четвертый день болезни она собралась с силами и села работать, так как это помогало ей отвлекаться от лишних переживаний.
Также проблемой для Ткаченко стала бытовая пыль. Чтобы ее устранить, она приобрела по интернету робот-пылесос.
На днях правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна. По последним данным, за все время пандемии на Украине зарегистрировано более 653 тысяч случаев заражения коронавирусом, 11,4 тысячи пациентов скончались.