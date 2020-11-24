В херсонском торговом центре на днях сняли на видео молодого человека, который окунулся в аквариум с рыбой в продуктовом магазине. Соответствующий пост 23 ноября разместила пользователь Ксения Машкова в Facebook

Рыба с «человеческими зубами» была обнаружена в Киеве - видео © zee5.mirtesen.ru

Пользователи живо отреагировали на случившееся и принялись обсуждать поступок украинца.

«Таким даже психушка не поможет. Деградация!», «А мне нравятся такие люди. Вреда никому не причинил, никого не унизил. Просто смелый и по-доброму сумасшедший парень», «Парни прикольнулись, а фирме пришлось выкинуть всю рыбу, очень смешно», «К сожалению, это реалии современности: люди готовы на многое ради хайпа», — написали они в комментариях к видео.