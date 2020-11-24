«Он одетый только в плавки, купальную шапочку, очки и "антикоронавирусную" маску запрыгнул в аквариум с рыбами. Поплескался там несколько минут и вылез. Как это было — сморите на видео (осторожно, нецензурная лексика)», — написала она в посте.
Пользователи живо отреагировали на случившееся и принялись обсуждать поступок украинца.
«Таким даже психушка не поможет. Деградация!», «А мне нравятся такие люди. Вреда никому не причинил, никого не унизил. Просто смелый и по-доброму сумасшедший парень», «Парни прикольнулись, а фирме пришлось выкинуть всю рыбу, очень смешно», «К сожалению, это реалии современности: люди готовы на многое ради хайпа», — написали они в комментариях к видео.