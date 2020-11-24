Лебедев является сыном бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева.
На получение пожизненного пэрства в палате лордов его в июле этого года номинировал премьер-министр Борис Джонсон. К присяге он будет приведен в декабре.
Как пишет The Evening Standart, титула он был удостоен за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность. Евгений Лебедев вместе с отцом является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.
Информация о лорде Лебедеве уже есть на сайте британского парламента. В заседаниях палаты лордов он принимает участие с 19 ноября.