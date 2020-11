Британский предприниматель Евгений Лебедев стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации». Титул ему присвоила королева Елизавета II, сообщение об этом на днях появилось в официальном издании британского правительства

Украинская телеведущая получила громкий титул в России © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Александра Лебедева.

На получение пожизненного пэрства в палате лордов его в июле этого года номинировал премьер-министр Борис Джонсон. К присяге он будет приведен в декабре.

Как пишет The Evening Standart, титула он был удостоен за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность. Евгений Лебедев вместе с отцом является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

Информация о лорде Лебедеве уже есть на сайте британского парламента. В заседаниях палаты лордов он принимает участие с 19 ноября.