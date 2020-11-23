Бывший глава Администрации украинского президента Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором обратился к Президенту РФ Владимиру Путину по поводу ситуации в Донбассе

Богдан сравнил Путина и Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Он пояснил, что Россия должна инициировать пересмотр Минских соглашений и изменить порядок действий по протоколу.

Богдан считает, что для Путина это будет поступок сильного и «победа». При этом алгоритм действий по соглашению он почему-то назвал «конфиденциальным», хотя сами соглашения и их условия являются публично известными.

Богдан считает, что особый статус не надо вводить в Конституцию Украины, а прописать в отдельном законе.