«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад», — сказал Богдан.
Он пояснил, что Россия должна инициировать пересмотр Минских соглашений и изменить порядок действий по протоколу.
Богдан считает, что для Путина это будет поступок сильного и «победа». При этом алгоритм действий по соглашению он почему-то назвал «конфиденциальным», хотя сами соглашения и их условия являются публично известными.
Богдан считает, что особый статус не надо вводить в Конституцию Украины, а прописать в отдельном законе.