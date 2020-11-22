В Одесской области протестующие против карантина выходного дня предприниматели перекрыли дорогу. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщило издание «Суспильне» («Общественное»)

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 22 ноября «Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня". Участники акции требуют отставку президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной Рады», — сообщает издание. Также сообщается, что Глава всеукраинского профсоюза предпринимателей «Единство» Ольга Костенко, выступая против локдауна, объявила бессрочную голодовку.