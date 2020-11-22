На Украине ввели карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина.
«Предприниматели промтоварного рынка "7-й километр" перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой. Люди протестуют против "карантина выходного дня". Участники акции требуют отставку президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной Рады», — сообщает издание.
Также сообщается, что Глава всеукраинского профсоюза предпринимателей «Единство» Ольга Костенко, выступая против локдауна, объявила бессрочную голодовку.