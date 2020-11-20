Однако, отметил эксперт, есть и те, кто считает, что если его сейчас изъять из политической системы, то рухнет не только вертикаль, но и все государство.
«Люди по разным причинам его поддерживают, их немало, и они достаточно активны. У Лукашенко есть на кого опираться», — указал Дзермант.
Политолог добавил, что Лукашенко объявит о конкретных сроках и положениях конституционной реформы на Всебелорусском народном собрании, запланированном на январь-февраль 2021 года.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.